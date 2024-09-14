صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع

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أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع إلى 41182 شخصا، والمصابين إلى 95280 منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي.وجاء في بيان الوزارة اليوم: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 64 شهيدا و155 إصابة خلال الـ48 ساعة الماضية".(روسيا اليوم)