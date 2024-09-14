ترامب: سأقوم بحل "أغلب" المشاكل المتعلقة مع إيران "عبر الهاتف"

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قال الرئيس الأميركي السابق ومرشح الحزب الجمهوري في السباق الرئاسي الحالي، دونالد ترامب، إنه يستطيع حل "معظم المشاكل" المتعلقة بكوريا الشمالية وإيران من خلال المكالمات الهاتفية والمفاوضات الثنائية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في لوس أنجلوس، السبت، حيث سُئل ترامب عن نهجه تجاه أعداء الولايات المتحدة المحتملين في حال انتخابه، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية.وفي إشارة إلى التقارير الإعلامية بخصوص "المنشآت النووية لكوريا الشمالية"، و"إمداد إيران روسيا بصواريخ باليستية"، قال ترامب إنه يستطيع حل "معظم المشاكل" من خلال المكالمات الهاتفية والمفاوضات الثنائية.وأوضح ترامب: "سأتمكن من إجراء مكالمات هاتفية وحل معظم المشاكل، في الواقع، قد أحتاج إلى الاجتماع عدة مرات". (الأناضول)