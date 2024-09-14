عباس عراقجي: طهران لم تسلم صواريخ باليستية لروسيا وتهديدات الغرب لن تحل المشاكل

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وأضاف عراقجي أن بلاده "تواصل مسيرتها بكل قوة، ورغم أننا كنا دائما منفتحين على الحوار لحل النزاعات... فإن الحوار يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل وليس على التهديدات والضغوط".كما قال عراقجي إن طهران لم تسلم أي صواريخ باليستية إلى روسيا وإن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وثلاث قوى أوروبية على إيران لن تحل أي مشاكل بينها، بحسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم السبت.تأتي تصريحات عراقجي بعد يوم من تصريح جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بأن التكتل يدرس فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع الطيران الإيراني، ردا على تقارير أفادت بأن طهران زودت روسيا بصواريخ باليستية في حربها ضد أوكرانيا.وفرضت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا يوم الثلاثاء عقوبات جديدة على إيران، بما في ذلك إجراءات ضد شركة الطيران الوطنية الإيرانية. (العربية)