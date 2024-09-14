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عربي-دولي

عباس عراقجي: طهران لم تسلم صواريخ باليستية لروسيا وتهديدات الغرب لن تحل المشاكل

Lebanon 24
14-09-2024 | 12:04
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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران منفتحة على الدبلوماسية لحل النزاعات لكنها ترفض "التهديدات والضغوط" وذلك بعدما فرضت الولايات المتحدة وثلاث قوى أوروبية عقوبات على قطاع الطيران الإيراني.
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وأضاف عراقجي أن بلاده "تواصل مسيرتها بكل قوة، ورغم أننا كنا دائما منفتحين على الحوار لحل النزاعات... فإن الحوار يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل وليس على التهديدات والضغوط".

كما قال عراقجي إن طهران لم تسلم أي صواريخ باليستية إلى روسيا وإن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وثلاث قوى أوروبية على إيران لن تحل أي مشاكل بينها، بحسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم السبت.

تأتي تصريحات عراقجي بعد يوم من تصريح جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بأن التكتل يدرس فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع الطيران الإيراني، ردا على تقارير أفادت بأن طهران زودت روسيا بصواريخ باليستية في حربها ضد أوكرانيا.

وفرضت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا يوم الثلاثاء عقوبات جديدة على إيران، بما في ذلك إجراءات ضد شركة الطيران الوطنية الإيرانية. (العربية) 
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