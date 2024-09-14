27
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
13
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عائلات الأسرى الإسرائيليين: توسيع العملية العسكرية بالشمال دون صفقة تبادل هو حكم بالإعدام على الأسرى
Lebanon 24
14-09-2024
|
12:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، اليوم السبت، أنّ "توسيع العملية العسكرية بالشمال دون صفقة تبادل هو حكم بالإعدام على الأسرى".
وأشارت، في بيان، إلى أنّ "ما دام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سدّة الحكم في إسرائيل، فإنّ هذه الحرب ستستمر إلى الأبد"، معتبرةً أنّ "سياسة نتانياهو تجلب للشعب الإسرائيلي 101 رون أراد جديد".
Advertisement
وأوضحت أنّ "نتنياهو هو من يعرقل الصفقة ويفشلها وسياسته تؤدي إلى مقتل الأسرى"، وقالت: "الأسرى موجودن في القطاع حتى الآن فقط بسبب سياسة نتنياهو".
وأكّدت العائلات أنّه "يجب إزاحة نتنياهو من الحكم من أجل إنقاذ الأسرى"، موضحةً أنّ "نتنياهو ينقل مركز الثقل للجبهة الشمالية ويترك مصير الأسرى إلى الموت".
وطالبت الإدارة الأميركية بـ"ممارسة الضغط على نتنياهو من أجل الوصول لصفقة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أصبحت صبية ونسخة عنه.. وائل كفوري يحتفل بعيد ميلاد ابنته شاهدوا كيف رقص معها (فيديو)
Lebanon 24
أصبحت صبية ونسخة عنه.. وائل كفوري يحتفل بعيد ميلاد ابنته شاهدوا كيف رقص معها (فيديو)
01:33 | 2024-09-14
14/09/2024 01:33:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 114 مليار ليرة.. ابن الـ 83 عاما يفوز بجائزة اللوتو اللبناني تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 114 مليار ليرة.. ابن الـ 83 عاما يفوز بجائزة اللوتو اللبناني تعرفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2024-09-14
14/09/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة بشعة تهزّ كوبا البترونية.. قتل أبوه وزوجته وابنه ثم إنتحر!
Lebanon 24
جريمة بشعة تهزّ كوبا البترونية.. قتل أبوه وزوجته وابنه ثم إنتحر!
05:30 | 2024-09-14
14/09/2024 05:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة عنيفة تهزّ البقاع.. هذه آخر المعلومات!
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة عنيفة تهزّ البقاع.. هذه آخر المعلومات!
13:19 | 2024-09-14
14/09/2024 01:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان كروشيه أبيض قصير جداً.. بيونسيه تستعرض مشروبها الجديد بإطلالة "جريئة جداً" (صور)
Lebanon 24
بفستان كروشيه أبيض قصير جداً.. بيونسيه تستعرض مشروبها الجديد بإطلالة "جريئة جداً" (صور)
16:04 | 2024-09-13
13/09/2024 04:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:48 | 2024-09-14
سوليفان يكشف عن مخاوف أميركية من استهداف روسيا لمحطات الطاقة النووية الأوكرانية
15:30 | 2024-09-14
موسكو تتوعد برد عسكري حال السماح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي
15:20 | 2024-09-14
أوكرانيا تحذر: كوريا الشمالية تشكل أكبر تهديد لموسكو بسبب شحنات الأسلحة الضخمة
15:04 | 2024-09-14
عنف غير مسبوق في الفاشر.. قوات الدعم السريع تشن هجومًا شرسًا
14:56 | 2024-09-14
مسؤول بالأونروا: موظفونا في غزة يخشون "الاستهداف"
14:41 | 2024-09-14
عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب.. وهذا ما حدث مع نتنياهو!
فيديو
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
14/09/2024 23:05:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
14/09/2024 23:05:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
14/09/2024 23:05:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24