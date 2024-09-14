Advertisement

عربي-دولي

عائلات الأسرى الإسرائيليين: توسيع العملية العسكرية بالشمال دون صفقة تبادل هو حكم بالإعدام على الأسرى

Lebanon 24
14-09-2024 | 12:29
A-
A+
Doc-P-1246701-638619393933415831.jpeg
Doc-P-1246701-638619393933415831.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، اليوم السبت، أنّ "توسيع العملية العسكرية بالشمال دون صفقة تبادل هو حكم بالإعدام على الأسرى".

وأشارت، في بيان، إلى أنّ "ما دام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سدّة الحكم في إسرائيل، فإنّ هذه الحرب ستستمر إلى الأبد"، معتبرةً أنّ "سياسة نتانياهو تجلب للشعب الإسرائيلي 101 رون أراد جديد".
Advertisement

وأوضحت أنّ "نتنياهو هو من يعرقل الصفقة ويفشلها وسياسته تؤدي إلى مقتل الأسرى"، وقالت: "الأسرى موجودن في القطاع حتى الآن فقط بسبب سياسة نتنياهو".

وأكّدت العائلات أنّه "يجب إزاحة نتنياهو من الحكم من أجل إنقاذ الأسرى"، موضحةً أنّ "نتنياهو ينقل مركز الثقل للجبهة الشمالية ويترك مصير الأسرى إلى الموت".

وطالبت الإدارة الأميركية بـ"ممارسة الضغط على نتنياهو من أجل الوصول لصفقة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:19 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:04 | 2024-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:48 | 2024-09-14
15:30 | 2024-09-14
15:20 | 2024-09-14
15:04 | 2024-09-14
14:56 | 2024-09-14
14:41 | 2024-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24