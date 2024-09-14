عائلات الأسرى الإسرائيليين: توسيع العملية العسكرية بالشمال دون صفقة تبادل هو حكم بالإعدام على الأسرى

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وأشارت، في بيان، إلى أنّ "ما دام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سدّة الحكم في إسرائيل، فإنّ هذه الحرب ستستمر إلى الأبد"، معتبرةً أنّ "سياسة نتانياهو تجلب للشعب الإسرائيلي 101 رون أراد جديد".وأوضحت أنّ "نتنياهو هو من يعرقل الصفقة ويفشلها وسياسته تؤدي إلى مقتل الأسرى"، وقالت: "الأسرى موجودن في القطاع حتى الآن فقط بسبب سياسة نتنياهو".وأكّدت العائلات أنّه "يجب إزاحة نتنياهو من الحكم من أجل إنقاذ الأسرى"، موضحةً أنّ "نتنياهو ينقل مركز الثقل للجبهة الشمالية ويترك مصير الأسرى إلى الموت".وطالبت الإدارة الأميركية بـ"ممارسة الضغط على نتنياهو من أجل الوصول لصفقة".