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الحوثي: أكثر من 700 غارة وقصف بحري لواشنطن لم يحد من عملياتنا

Lebanon 24
14-09-2024 | 13:02
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قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي، السبت، إن أكثر من 700 غارة وقصف بحري لم يفد الولايات المتحدة في الحد من عملياتنا العسكرية في البحار أو ردعها.
جاء ذلك في كلمة متلفزة بمناسبة المولد النبوي الشريف.
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وأضاف الحوثي: "من أهم ما يلفت النظر ويشهد على فاعلية جبهة اليمن؛ الإعلان الأميركي عن عودة حاملة الطائرات (يو إس إس تيودور) روزفلت، من اتجاه آخر".
وأوضح أن "الحاملة روزفلت، رغم أهميتها كقاعدة عسكرية متنقلة في البحار، عادت بالتهريب عبر المحيط الهندي ولم تدخل البحر الأحمر".
وقال الحوثي: أكثر من 700 غارة وقصف بحري لم يفد الأميركي في الحد من عملياتنا العسكرية في البحار أو يردعها ويوقفها".
وأضاف: "خلال الأسبوع المنصرم، تمكن الدفاع الجوي بتوفيق الله، من إسقاط طائرتين (مسيرتين) أميركيتين MQ9 وهذا يصل لعدد متقدم وملفت".
وأشار إلى أن "الغارات الأمريكية بدون مبرر بجوار مدرسة للبنات في تعز (جنوب غرب/ الثلاثاء)، نتج عنها استشهاد فتاتين وإصابة 18 فتاة".
ودعا زعيم الجماعة: "الشعب اليمني إلى احتشاد واسع في كل الساحات والمحافظات للاحتفاء بالمولد النبوي الشريف، غدًا الأحد".
المصدر: الأناضول
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