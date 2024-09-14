حادث قطارين مميت في مصر.. وفاة شخص وإصابة 18 آخرين

شهدت مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية بمصر، يوم السبت، حادث تصادم مروع بين قطارين وقع أمام الكوبري الجديد بالمدينة.



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أسفر الحادث عن مصرع شخص واحد وإصابة 18 آخرين، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.