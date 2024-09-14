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بدء عملية قطر السفينة "سونيون" المتوقفة قبالة اليمن

Lebanon 24
14-09-2024 | 13:25
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بدأت، يوم السبت، عملية قطر ناقلة نفط هاجمهتها ميليشيا الحوثي في اليمن في آب الماضي، وشكلت تهديدا بيئيا، وفق ما أفاد مصدر في وزارة الدفاع اليونانية وكالة فرانس برس.

وقال المصدر إن الناقلة سونيون التي ترفع العلم اليوناني وأخليت من طاقمها بعد استهدافها، يتم قطرها شمالا تحت حراسة عسكرية.
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وكانت السفينة تعرضت لهجوم الشهر الماضي من الحوثيين المدعومين من إيران قبالة سواحل الحديدة وهي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام.


واستهدف الحوثيون أكثر من 80 سفينة بصواريخ وطائرات مسيرة منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر، واستولوا على سفينة واحدة وأغرقوا سفينتين في الحملة التي أسفرت أيضا عن مقتل أربعة بحارة.


 واعترض التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة صواريخ وطائرات مسيرة أخرى في البحر الأحمر، أو فشلت الصواريخ والمسيرات في الوصول إلى أهدافها.

ويؤكد الحوثيون أنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة ردا على الهجوم الإسرائيلي على غزة، ومع ذلك، فإن العديد من السفن التي تعرضت للهجوم ليس لها أي صلة بالصراع أو صلتها به ضعيفة للغاية، وكان منها بعض السفن المتجهة إلى إيران.



 ومن خلال شنهم عشرات الهجمات في البحر الأحمر منذ نوفمبر، تسبب الحوثيون في اضطراب التجارة العالمية وعطلوا طريقا تجاريا تمر من خلاله عادة بضائع تقدر بتريليون دولار سنويا. (سكاي نيوز)
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