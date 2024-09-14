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عربي-دولي

مجموعة السبع تندد بتصدير إيران صواريخ باليستية لروسيا

Lebanon 24
14-09-2024 | 14:30
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ندد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، السبت، "بأشد العبارات" بتصدير إيران وشراء روسيا صواريخ باليستية.
وقال وزراء الخارجية في بيان "يتعين على إيران أن توقف على الفور كل الدعم للحرب غير القانونية وغير المبررة التي تشنها روسيا على أوكرانيا وأن توقف نقل صواريخ باليستية وطائرات مسيرة والتكنولوجيا ذات الصلة التي تشكل تهديدا مباشرا للشعب الأوكراني وكذلك الأمن الأوروبي والدولي على نطاق أوسع".
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وتضم مجموعة الدول السبع كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة.
وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا عقوبات جديدة على إيران، تستهدف خصوصا شركة الطيران الإيرانية، بعد اتهامها بتسليم صواريخ بالستية لروسيا لضرب أوكرانيا.
(الحرة)
 
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