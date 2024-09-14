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عربي-دولي

عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب.. وهذا ما حدث مع نتنياهو!

Lebanon 24
14-09-2024 | 14:41
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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنّ "عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس"، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

هذا، وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنّ "متظاهرين يقطعون الطريق ويؤخرون خروج رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من منزله وموكبه يغادر بعد إخلاء المكان".
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في وقت سابق، أشارت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، إلى أنّ "توسيع العملية العسكرية بالشمال دون صفقة تبادل هو حكم بالإعدام على الأسرى".

وذكرت، في بيان، أنّ "ما دام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في سدّة الحكم في إسرائيل، فإنّ هذه الحرب ستستمر إلى الأبد"، مضيفة "سياسة نتانياهو تجلب للشعب الإسرائيلي 101 رون أراد جديد".

ورأت العائلات أنّه "يجب إزاحة نتانياهو من الحكم من أجل إنقاذ الأسرى"، موضحة أنّ "نتانياهو ينقل مركز الثقل للجبهة الشمالية ويترك مصير الأسرى إلى الموت".
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