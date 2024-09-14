Advertisement

عربي-دولي

"حكومة غزة" تحذر من كارثة إنسانية تواجه النازحين مع حلول الشتاء

Lebanon 24
14-09-2024 | 16:15
A-
A+


Doc-P-1246759-638619525939769196.jpg
Doc-P-1246759-638619525939769196.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء السبت، من كارثة إنسانية تواجه 2 مليون نازح فلسطيني في مناطق مختلفة من القطاع مع حلول فصل الشتاء.
وأطلق المكتب الحكومي، في بيان، نداء استغاثة إنساني عاجل لإنقاذ واقع النازحين مع دخول فصل الشتاء.
Advertisement
وقال إن "74 بالمئة من خيام النازحين أصبحت غير صالحة للاستخدام، وذلك وفقاً لفرق التقييم الميداني الحكومية".
وأفادت تلك الفرق، بحسب المكتب الحكومي، "بوجود 100 ألف خيمة من أصل 135 ألف خيمة بحاجة إلى تغيير واستبدال فوري عاجل نتيجة اهترائها".
واستكمل البيان قائلا، إن تلك الخيام "مصنوعة من الخشب والنايلون والقماش، واهترأت مع حرارة الشمس وظروف المناخ في غزة، وخرجت عن الخدمة بشكل كامل، بعد مرور 11 شهراً متواصلاً النزوح وهذه الظروف غير الإنسانية".
وحذر من "كارثة إنسانية حقيقية مع دخول فصل الشتاء ما ينذر بأن يصبح 2 مليون إنسان بلا مأوى".
وأشار البيان، إلى أن إغلاق إسرائيل للمعابر منع إدخال "قرابة ربع مليون خيمة وكرفان إلى قطاع غزة في ظل هذا الواقع المرير"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي، المجتمع الدولي والدول والمنظمات الدولية والأممية والعربية لتقديم الإغاثة الفورية لـ2 مليون نازح "هم بأمس الحاجة إلى مأوى مناسب يقيهم برد الشتاء وحرارة الصيف، من خلال الضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني بغزة". (الأناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:19 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:35 | 2024-09-14
15:48 | 2024-09-14
15:30 | 2024-09-14
15:20 | 2024-09-14
15:04 | 2024-09-14
14:56 | 2024-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24