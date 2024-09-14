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عربي-دولي

زيلينسكي يطالب أعضاء الكونغرس بتعجيل إرسال الأسلحة إلى القوات الأوكرانية

Lebanon 24
14-09-2024 | 16:35
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طالب فلاديمير زيلينسكي في اجتماع مع وفد من أعضاء الكونغرس الأميركي بتسريع توريد الأسلحة من واشنطن، مؤكدا أن أي تأخير في الإمدادات العسكرية سيؤثر سلبا على الوضع في الجبهة.
وقال زيلينسكي عبر منشور له في قناته على "تلغرام": "عقدت اجتماعا مع وفد من أعضاء الكونغرس الأميركي، من المهم على جميع المستويات إبقاء الشركاء على علم تام باحتياجاتنا ومواقفنا".
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وأضاف: "ومن الضروري للغاية أن يقوم الجميع، وخاصة الدول مثل الولايات المتحدة الأميركية، بتنفيذ اتفاقاتنا بسرعة فعلية".
وأكد زيلينسكي أن "أي تأخير في الإمدادات العسكرية له تأثير سلبي على الجبهة".  (روسيا اليوم)
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