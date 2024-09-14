تحالف روسيا - إيران يُقلق الغرب.. الأسرار النووية إلى الواجهة من جديد

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تتخوف بريطانيا والولايات المتحدة من احتمال مشاركة روسيا أسرارًا نووية مع إيران مقابل تزويد طهران لموسكو بصواريخ باليستية لقصف أوكرانيا.وأشارت مصادر بريطانية إلى أنه تم التطرق إلى مخاوف بشأن مشاركة التكنولوجيا النووية كجزء من التحالف المتزايد بين طهران وموسكو، وذلك خلال قمة عقدت في واشنطن العاصمة يوم الجمعة.وأوضح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن روسيا تشارك التكنولوجيا مع إيران، بما في ذلك التكنولوجيا النووية والمعلومات الفضائية. وحذر بلينكن من أن هذه الأنشطة تقوض الاستقرار العالمي وتزيد من انعدام الأمن.كما حذرت بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا من أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب قد "نما بشكل كبير"، مما يثير مخاوف بشأن قدرتها على تصنيع قنبلة نووية في المستقبل القريب.ورغم ذلك، من غير الواضح حتى الآن مدى القدرات التقنية التي تمتلكها إيران لبناء سلاح نووي، لكن التعاون مع الخبراء الروس يمكن أن يُسرع من هذه العملية، رغم أن إيران تنفي سعيها لبناء قنبلة نووية.وبحسب الصحيفة، تأتي هذه التطورات في وقت حساس في الشرق الأوسط، حيث أن استمرار دعم إيران لحماس وحزب الله يعتبر تهديدًا مباشرًا لإسرائيل، التي تراقب تطورات البرنامج النووي الإيراني بقلق بالغ. (سكاي نيوز)