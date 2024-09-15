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عربي-دولي

أميركا تنفي ادعاءات فنزويلا وتصفها بـ"الكاذبة"

Lebanon 24
15-09-2024 | 00:45
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نفى متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ادعاءات فنزويلا بتورط الولايات المتحدة في مخطط لزعزعة استقرار الحكومة الفنزويلية يشمل شن هجوم ضد الرئيس نيكولاس مادورو، واضفا إيّعا بالـ "كاذبة بالمطلق".

وأكد المتحدث اعتقال أحد أفراد الجيش الأميركي في فنزويلا، مشيرا أيضا إلى "تقارير غير مؤكدة عن احتجاز مواطنين أميركيين آخرين"، بعد إعلان كاراكاس اعتقال ثلاثة أميركيين لصلتهم بمؤامرة مفترضة لزعزعة استقرار بلاده.
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هذا وقال مسؤول فنزويلي كبير أمس السبت إن اثنين من إسبانيا وثلاثة مواطنين أميركيين ومواطنا من التشيك ألقي القبض عليهم في فنزويلا للاشتباه في صلتهم بخطط مزعومة لزعزعة استقرار البلاد. (الحدث)
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