حرب المسيّرات بين روسيا وأوكرانيا مستمرة

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أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 29 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات جنوب غربي روسيا.وجاء في بيان الوزارة: "أسقطت دفاعاتنا الليلة الماضية 29 مسيرة أوكرانية، 15 فوق مقاطعة بريانسك، و5 فوق مقاطعة كورسك و4 فوق مقاطعة سمولينسك و2 فوق مقاطعة أوريول و3 فوق مقاطعات بيلغورود وكالوغا وروستوف". (روسيا اليوم)