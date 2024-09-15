Advertisement

عربي-دولي

حرب المسيّرات بين روسيا وأوكرانيا مستمرة

Lebanon 24
15-09-2024 | 02:04
A-
A+
Doc-P-1246829-638619879643512662.png
Doc-P-1246829-638619879643512662.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 29 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات جنوب غربي روسيا.

وجاء في بيان الوزارة: "أسقطت دفاعاتنا الليلة الماضية 29 مسيرة أوكرانية، 15 فوق مقاطعة بريانسك، و5 فوق مقاطعة كورسك و4 فوق مقاطعة سمولينسك و2 فوق مقاطعة أوريول و3 فوق مقاطعات بيلغورود وكالوغا وروستوف". (روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:35 | 2024-09-15
07:18 | 2024-09-15
07:11 | 2024-09-15
06:53 | 2024-09-15
06:40 | 2024-09-15
06:21 | 2024-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24