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عربي-دولي

بعد عملية تل أبيب.. إليكم أوّل تعليق للحوثيين

Lebanon 24
15-09-2024 | 02:43
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أكد نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين نصر الدين عامر، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية فشلت باعتراض الصاروخ اليمني، مشددا على أنه بلغ هدفه.

وأضاف أن عمق الاحتلال أصبح مكشوفا بالكامل أمام القوات المسلحة اليمنية، قائلا إن مسيّراتهم وصلت سابقا إلى إسرائيل والآن تصل الصواريخ دون اعتراض، متوعدا الاحتلال بأن "المستقبل يخفي الكثير"، وفق تعبيره.
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