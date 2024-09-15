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عربي-دولي

"إبتزاز" من أجل القتال.. إسرائيل تُجند "الأفارقة" لقتال أهالي غزة!

Lebanon 24
15-09-2024 | 08:00
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قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن إسرائيل تجنّد طالبي لجوء من أفريقيا ضمن عملياتها العسكرية في حربها على قطاع غزة، مقابل منحهم حق الإقامة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن الجيش الإسرائيلي "يقدم لطالبي اللجوء الأفارقة الذين يسهمون في المجهود الحربي في غزة، ويخاطرون بحياتهم، المساعدة في الحصول على وضع إقامة دائم في إسرائيل".
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وقال مسؤولون إسرائيليون تحدثوا بشكل غير رسمي للصحيفة، إن المشروع يسير بطريقة منظمة، بتوجيه من المستشارين القانونيين للجيش، لكن من دون أي مراعاة للجانب الأخلاقي لتجنيد طالبي اللجوء.
 
وبحسب الصحيفة، فإنه "حتى الآن، لم يمنح أي من طالبي اللجوء الذين شاركوا في الحرب صفة رسمية".
ويعيش حالياً في إسرائيل نحو 30 ألف طالب لجوء أفريقي، معظمهم من الشباب، كما يتمتع نحو 3500 سوداني بوضع مؤقت تمنحه السلطات القضائية، في انتظار البتّ في طلباتهم للحصول على الإقامة.

وأكدت تقارير عديدة خلال الشهور الماضية استعانة الجيش الإسرائيلي بمرتزقة أجانب للمشاركة في قتل الفلسطينين بقطاع غزة.

ويأتي هذا التطور في ظل رفض طيف واسع من الإسرائيليين دعوات التجنيد الإجباري للمشاركة في حرب الإبادة على غزة. (الجزيرة - عربي21)
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