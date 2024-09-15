هل تستهدف صواريخ الغرب العمق الروسي؟ كشف خطة زيلينسكي السرية

كشف تقرير لموقع "نيوز ري" إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووسائل الإعلام البريطانية يعتقدون أن الغرب قد أزال منذ فترة طويلة القيود المفروضة على القوات المسلحة الأوكرانية بشأن استخدام الأسلحة لضرب عمق الأراضي الروسية.

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وفي الوقت نفسه، قدم الرئيس الأوكراني زيلينسكي خطة لوزير الخارجية الأميركي تتعلق باستخدام الصواريخ بعيدة المدى ضد روسيا.



ويناقش الموقع الأهداف التي قد تستهدفها القوات الأوكرانية وكيف يمكن لروسيا الرد على هذه التهديدات.



وأضاف التقرير، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن يوم الخميس، 12 أيلول، أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الناتو الأخرى قد سمحت بالفعل للقوات الأوكرانية باستخدام صواريخها بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية.

ونقل الموقع عن لافروف قوله: "ليس لدينا أي شك في أن القرار بشأن إزالة القيود على استخدام الأسلحة بعيدة المدى لمهاجمة الأراضي الروسية قد تم اتخاذه".



وذكر الموقع أن لافروف شدد على أن دول حلف شمال الأطلسي تدعم الجيش الأوكراني بشكل مباشر، موضحًا أنه "الآن هناك آلية واضحة، وهي معلومات متاحة للجميع: تقوم دول الناتو بتسليم كييف أسلحة بعيدة المدى بشكل متزايد، بالإضافة إلى تقديم بيانات استخباراتهم العسكرية الفضائية، التي تُستخدم لتحديد المواقع وضرب الأهداف".



وأشار الموقع إلى أن وزير الخارجية الروسي انتقد زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره البريطاني ديفيد لامي إلى كييف، واصفًا المفاوضات بأنها "تمثيلية" تهدف إلى تبرير استخدام الصواريخ الغربية بعيدة المدى ضد الأراضي الروسية.



وأوضح الموقع أن صحيفة "الغارديان" البريطانية أفادت في وقت سابق، استنادا إلى مصادرها، بأن لندن قد سمحت لكييف بشن هجمات باستخدام صواريخ "ستورم شادو" على عمق الأراضي الروسية.



وأردف أن الصحيفة ذكرت أن هذا القرار لن يتم الإعلان عنه علنًا، حتى بعد الاجتماع المرتقب يوم الجمعة بين رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر والرئيس الأمريكي جو بايدن.



وبيّن الموقع أن مصادر الصحيفة أشارت إلى أن كييف حصلت أيضا على إذن لشن هجمات على المناطق الروسية باستخدام صواريخ أتاكمز الأمريكية.



وأكد الموقع أن النقاشات في الغرب حول إمدادات إيران لروسيا بصواريخ باليستية قصيرة المدى من نوع "فاتح-360" كانت السبب وراء هذا القرار.



وقال الموقع إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قدم لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته إلى كييف خطة تتعلق باستخدام الصواريخ التي زودت بها الولايات المتحدة أوكرانيا ضد الأراضي الروسية، والتي تضمنت قائمة بالأهداف المحتملة للهجوم.



وذكر الموقع أن عضو مجلس الدوما الروسي ألكسندر تولماتشيف، في حديثه مع موقع "نيوز ري"، أعرب عن شكوكه في أن خطة الهجمات على عمق الأراضي الروسية قد تم إعدادها في مكتب زيلينسكي.



وقال: "هناك دمية تُسمى ببابو، وهي عبارة عن قفاز يحتوي على رأس شخصية يحركها المحرك. هكذا هو زيلينسكي؛ إنه ليس صاحب خطة استخدام الصواريخ بعيدة المدى، بل هي خطة من يديرون اللعبة من خلف الكواليس. فكيف له أن يصل إلى مثل هذه الإنجازات؟". وفي الوقت نفسه، قدم الرئيس الأوكراني زيلينسكي خطة لوزير الخارجية الأميركي تتعلق باستخدام الصواريخ بعيدة المدى ضد روسيا.ويناقش الموقع الأهداف التي قد تستهدفها القوات الأوكرانية وكيف يمكن لروسيا الرد على هذه التهديدات.وأضاف التقرير، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن يوم الخميس، 12 أيلول، أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الناتو الأخرى قد سمحت بالفعل للقوات الأوكرانية باستخدام صواريخها بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية.ونقل الموقع عن لافروف قوله: "ليس لدينا أي شك في أن القرار بشأن إزالة القيود على استخدام الأسلحة بعيدة المدى لمهاجمة الأراضي الروسية قد تم اتخاذه".وذكر الموقع أن لافروف شدد على أن دول حلف شمال الأطلسي تدعم الجيش الأوكراني بشكل مباشر، موضحًا أنه "الآن هناك آلية واضحة، وهي معلومات متاحة للجميع: تقوم دول الناتو بتسليم كييف أسلحة بعيدة المدى بشكل متزايد، بالإضافة إلى تقديم بيانات استخباراتهم العسكرية الفضائية، التي تُستخدم لتحديد المواقع وضرب الأهداف".وأشار الموقع إلى أن وزير الخارجية الروسي انتقد زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره البريطاني ديفيد لامي إلى كييف، واصفًا المفاوضات بأنها "تمثيلية" تهدف إلى تبرير استخدام الصواريخ الغربية بعيدة المدى ضد الأراضي الروسية.وأوضح الموقع أن صحيفة "الغارديان" البريطانية أفادت في وقت سابق، استنادا إلى مصادرها، بأن لندن قد سمحت لكييف بشن هجمات باستخدام صواريخ "ستورم شادو" على عمق الأراضي الروسية.وأردف أن الصحيفة ذكرت أن هذا القرار لن يتم الإعلان عنه علنًا، حتى بعد الاجتماع المرتقب يوم الجمعة بين رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر والرئيس الأمريكي جو بايدن.وبيّن الموقع أن مصادر الصحيفة أشارت إلى أن كييف حصلت أيضا على إذن لشن هجمات على المناطق الروسية باستخدام صواريخ أتاكمز الأمريكية.وأكد الموقع أن النقاشات في الغرب حول إمدادات إيران لروسيا بصواريخ باليستية قصيرة المدى من نوع "فاتح-360" كانت السبب وراء هذا القرار.وقال الموقع إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قدم لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته إلى كييف خطة تتعلق باستخدام الصواريخ التي زودت بها الولايات المتحدة أوكرانيا ضد الأراضي الروسية، والتي تضمنت قائمة بالأهداف المحتملة للهجوم.وذكر الموقع أن عضو مجلس الدوما الروسي ألكسندر تولماتشيف، في حديثه مع موقع "نيوز ري"، أعرب عن شكوكه في أن خطة الهجمات على عمق الأراضي الروسية قد تم إعدادها في مكتب زيلينسكي.وقال: "هناك دمية تُسمى ببابو، وهي عبارة عن قفاز يحتوي على رأس شخصية يحركها المحرك. هكذا هو زيلينسكي؛ إنه ليس صاحب خطة استخدام الصواريخ بعيدة المدى، بل هي خطة من يديرون اللعبة من خلف الكواليس. فكيف له أن يصل إلى مثل هذه الإنجازات؟".

وأشار الموقع إلى أن الأميركي بوريس ميغوييف، المتخصص في الشؤون الأمريكية، أوضح أن زيلينسكي يستخدم الخطة كسلاح لإظهار "عدم قبوله للهزيمة"، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة ليس لها أهمية عسكرية كبيرة، بل تهدف إلى تعزيز شعور العداء لدى المجتمع الروسي تجاه السلطات.



وأضاف ميغوييف أن موسكو يجب أن تتبع مبدأ "تعظيم الوسائل وتقليل الأهداف" لتقديم رد مناسب لأوكرانيا والدول الغربية.



وبيّن الموقع أن المحلل السياسي الأميركي مالك دوداكوف قال في حديثه مع "نيوز ري" إنه في حال حصلت القوات المسلحة الأوكرانية على إذن باستخدام صواريخ أتاكمز لضرب العمق الروسي، فإن معظم الأهداف العسكرية ستظل غير متاحة لهم. وبالتالي، فقد تستخدم كييف هذه الصواريخ لضرب المدن المدنية وكذلك البنية التحتية الروسية للطاقة، بما في ذلك مصافي النفط.



وأوضح الموقع أن السيناتور دميتري روغوزين، ممثل منطقة زابوريجيا، صرح لموقع "نيوز ري" بأنه في حال تعرضت المناطق الروسية لهجمات بصواريخ أتاكمز وستورم شادو، فإن الحرب ستأخذ منحى جديداً.



وأضاف روغوزين قائلاً: "من المرجح أن تستهدف الهجمات مقرات تجمعات القوات والمطارات والمواقع النائية، بالإضافة إلى البنية التحتية للطاقة والنقل، ما سيدفع إلى استخدام وسائل أكثر قوة وطول مدى لمواجهة العدو".



وقد يتم توسيع نطاق الأهداف ليشمل العاصمة الأوكرانية، حيث لا تزال القيادات السياسية والعسكرية في أمان نسبي حتى الآن".



وأشار الموقع إلى أن المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أكد أن رد روسيا على الهجمات التي تستهدف عمق أراضيها سيكون ملائماً.



وأضاف أن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، كتب في قناته على "تليغرام" أنه كلما زود الغرب أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى، اضطرت روسيا للرد بقوة أكبر لحماية مواطنيها.



وقال فولودين: "زيلينسكي لا يكترث لسكان أوكرانيا، فهو لا يفكر في سلامتهم. لقد نقل والديه إلى إسرائيل منذ فترة طويلة، وتعيش عائلته في لندن. ومصير مواطني أوكرانيا لا يهمه". (عربي21)