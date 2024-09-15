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عربي-دولي

نتنياهو: على "الحوثيين" أن يعلموا أنهم سيدفعون ثمنا باهظا

Lebanon 24
15-09-2024 | 06:40
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه على "الحوثيين" أن يعلموا أنهم سيدفعون ثمنا باهظا لكل محاولة للمساس بنا.
 
وفي مستهل اجتماع الحكومة، أضاف: "ومن يحتاج إلى تذكير فهو مرحب به لزيارة ميناء الحديدة اليمني. ومن يهاجمنا لن يفلت من بين أحضاننا، و"حماس" تعلم ذلك بالفعل من خلال تحركنا الحازم الذي سيؤدي إلى تدميرها وإطلاق سراح جميع المختطفين لديها".
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وفي سياق المواجهات المستمرة في الشمال الإسرائيلي، قال نتنياهو: "الوضع القائم في الشمال لن يستمر. سنفعل كل ما هو ضروري لإعادة سكاننا سالمين إلى منازلهم. أنا ملتزم بهذا، والحكومة ملتزمة بهذا ولن نقبل بأقل من ذلك". (روسيا اليوم)
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