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عربي-دولي

مقابل إقامة وراتب.. من تُجنّد إسرائيل للمُشاركة في الحرب؟

Lebanon 24
15-09-2024 | 07:18
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ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنّ "الجيش الإسرائيلي يُجنّد عددا من طالبي اللجوء الأفارقة للخدمة العسكرية في قطاع غزة، مقابل وعود بمنحهم إقامة دائمة في إسرائيل".

وقالت الصحيفة إن "الجيش يُحاول إغراء هؤلاء بمنحهم رواتب مساوية لما يحصل عليه الجنود الإسرائيليون".
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وأضافت أن "المجندين الأفارقة في الجيش الإسرائيلي شاركوا بالفعل في عمليات ذائعة الصيت في قطاع غزة". (سكاي نيوز)
 
 
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