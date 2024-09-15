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عربي-دولي

إكتشاف جريمة بعد 21 عاماً من وقوعها... وليد اغتصب طفلة عام 2003 وقتلها

Lebanon 24
15-09-2024 | 08:09
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أصدرت محكمة بريطانية حكماً بالإدانة والسجن ضدّ رجل من أصول آسيوية أفلت من العقاب طيلة 21 عاماً، حيث كان قد ارتكب جريمة اغتصاب في العام 2003، وهي الجريمة التي تمكنت أجهزة الأمن من اكتشافها أخيراً.

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وفي التفاصيل التي نشرتها جريدة "Metro" البريطانية، فقد أصدرت محكمة في بريطانيا مؤخراً حكماً بالسجن لمدة 21 عاماً ضد رجل يُدعى وليد علي بعد أن أدانته باغتصاب طفلة كانت تبلغ من العمر 14 عاماً فقط لحظة ارتكاب الجريمة التي حدثت في العام 2003، أما هو فيبلغ من العمر الآن 42 عاماً، وكان في العشرينيات من عمره عندما ارتكب جريمته لكنه أفلت من العقاب لأكثر من عقدين من الزمن. (العربية)

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