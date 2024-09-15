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إقتصاد

أميركا: سنُقدّم 202 مليون دولار لبنغلادش

Lebanon 24
15-09-2024 | 10:41
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قال وفد أميركي خلال زيارة إلى داكا اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم التنمية الاقتصادية الشاملة وبناء المؤسسات والتنمية في بنغلادش، وستقدم لها مساعدات إضافية بقيمة 202 مليون دولار.

وسعت بنغلادش العام الماضي للحصول على خطة إنقاذ بقيمة 4.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
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وفي اتفاق تم توقيعه اليوم الأحد في داكا، قالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إنها ستقدم منحة قدرها 202 مليون دولار لتعزيز الحكم الرشيد والفرص الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية. (سكاي نيوز)
 
 
 

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