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عربي-دولي

إعتقال مُراهق في بريطانيا... ما فعله لا يخطر على البال أبداً

Lebanon 24
15-09-2024 | 10:56
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اعتقلت الشرطة البريطانية صبياً قاصراً، يبلغ من العمر 17 عاماً فقط بعد أن تبيّن أنه يقف وراء هجوم إلكتروني ضخم تسبب بشل حركة المواصلات مؤخراً، كما استهدف الهجوم بيانات الآلاف من الأشخاص في بريطانيا، بما في ذلك عناوينهم وتفاصيل حساباتهم المصرفية.
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وقالت وكالة مكافحة الجرائم الإلكترونية الوطنية في بيان إنّه تمّ استجواب الصبي قبل إطلاق سراحه بكفالة.

واعترفت الوكالة لاحقاً بأن الصبي نجح في الوصول إلى بيانات الآلاف من العملاء، بما في ذلك الأسماء والعناوين ورسائل البريد الإلكتروني وتفاصيل المصارف. (العربية)

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