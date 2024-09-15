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إقتصاد

تفوق جديد لترامب على هاريس.. استطلاع رأي يظهر الفرق في الشق الاقتصادي

Lebanon 24
15-09-2024 | 12:23
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أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن أغلبية بسيطة من الناخبين الأميركيين تؤيد تعهد الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة وخاصة من الصين، مما يظهر تفوقه الاقتصادي على منافسته كامالا هاريس.
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وتعهد كل من الرئيس السابق مرشح الحزب الجمهوري ومنافسته مرشحة الحزب الديمقراطي بالسعي إلى خفض الضرائب حال الفوز في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر.


لكن الناخبين يرون أن ترامب سيكون أكثر قدرة على خفض الدين العام البالغ 35 تريليون دولار، على الرغم من توقعات خبراء اقتصاد مستقلين بأن مقترحاته قد يكون لها تأثير معاكس.
 وفي الاستطلاع الذي أجري في يومي 11 و12 ايلول، قال نحو56 بالمئة من الناخبين المسجلين إنهم أكثر ميلا إلى دعم مرشح يؤيد فرض تعريفة جمركية جديدة قدرها 10 بالمئة على جميع الواردات، فضلا على فرض تعريفة جمركية تبلغ 60 بالمئة على الواردات من الصين. وفي المقابل قال 41 بالمئة إنهم أقل ميلا إلى دعم مرشح مرتبط بهذا الاقتراح.
 وأظهر الاستطلاع أن هاريس تتقدم على ترامب بفارق إجمالي خمس نقاط مئوية على المستوى الوطني، ومع ذلك فإن نتيجة الانتخابات ستتوقف بشكل كبير على التصويت في نحو سبع ولايات متأرجحة حيث تحتدم المنافسة.
وتناول الاستطلاع نقاط قوة ترامب في قضية رئيسية وهي الاقتصاد.

إقتصاد

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