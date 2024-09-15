إطلاق نار بمحيط إقامة دونالد ترامب.. اليكم التفاصيل

قالت الشرطة الأميركية، الأحد، إن شخصا أطلق النار بمنطقة بالم بيتش المجاورة لمنتجع دونالد ترامب.



وقالت حملة ترامب إن: "مرشحنا بخير بعد إطلاق نار بالقرب من مكان تواجده".

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