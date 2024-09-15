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عربي-دولي

بعد اطلاق النار.. بايدن وهاريس يشعران بالارتياح لسلامة ترامب

Lebanon 24
15-09-2024 | 15:36
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قال البيت الأبيض، مساء الأحد، إن الرئيس الأميركي جو بايدن تلقى إحاطة عن الحادث الأمني قرب مضمار الغولف الخاص بدونالد ترامب، وأضاف أن بايدن وكامالا هاريس يشعران بالارتياح بعد التأكد من سلامة ترامب.
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وأعلنت حملة المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب الأحد عن وقوع "إطلاق نار على مقربة منه"، مؤكدة أن الرئيس السابق في أمان.

وقال المتحدث باسم حملته الانتخابية ستيفن تشيونغ في بيان "الرئيس ترامب آمن بعد إطلاق نار على مقربة منه. ولا توجد تفاصيل أخرى في هذا الوقت".

وذكرت تقارير إعلامية متعددة أن ترامب كان يلعب الغولف في ملعبه في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، على مقربة من مقر إقامته في مارالاغو، خلال يوم ينقطع فيه عن الحملة الرئاسية.

ولم يتضح بعد من الذي أطلق الرصاصات، ولم ترد أي مؤشرات فورية على أن ترامب كان مستهدفا.

وذكرت بعض التقارير أن إطلاق النار وقع بسبب نزاع بين شخصين بالقرب من ملعب الغولف.

لكن الحادثة تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة المرشح، بعد شهرين فقط من إصابته في الأذن عندما أطلق مسلح النار خلال تجمع انتخابي له في بنسلفانيا.

وواجهت الخدمة السرية الأميركية، المكلفة حماية الرؤساء والرؤساء السابقين وغيرهم من كبار الشخصيات، انتقادات بعد حادثة بنسلفانيا.

وفي وقت لاحق، استقالت مديرة الوكالة الأمنية، وتم وضع ما لا يقل عن خمسة من موظفيها في إجازة إدارية.
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