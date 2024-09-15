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عربي-دولي

بعد إطلاق نار قرب مقره.. ترامب: أنا بخير

Lebanon 24
15-09-2024 | 16:48
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قال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب عقب إطلاق النار قرب منتجعه : "لا شيء سيوقفني .. لن أستسلم أبدا".

وذكرت نيويورك تايمز أن ترامب أبلغ متبرعي حملته أن إطلاق النار حدث قرب مقره وأنه بخير.

وأعلنت حملة المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب الأحد عن وقوع "إطلاق نار على مقربة منه"، مؤكدة أن الرئيس السابق في أمان.
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وقال المتحدث باسم حملته الانتخابية ستيفن تشيونغ في بيان "الرئيس ترامب آمن بعد إطلاق نار على مقربة منه. ولا توجد تفاصيل أخرى في هذا الوقت".
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