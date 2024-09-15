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عربي-دولي

هاريس تعلّق على حادثة إطلاق النار قرب مقر إقامة ترامب..هذا ما قالته

Lebanon 24
15-09-2024 | 16:51
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علّقت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن على إعلان حملة المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب الأحد عن وقوع "إطلاق نار على مقربة منه".

ودانت هاريس الأحد العنف السياسي بعد إطلاق النار على مقربة من ترامب، منافسها الجمهوري في الانتخابات المقررة في تشرين الثاني.
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وقالت المرشحة الديمقراطية "لقد تم إطلاعي على تقارير عن إطلاق أعيرة نارية بالقرب من الرئيس السابق ترامب وعقاراته في فلوريدا، وأنا سعيدة لأنه آمن".
وأضافت: "لا مكان للعنف في أميركا".
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