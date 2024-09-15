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بقوة 6.5 درجات.. زلزال يضرب إقليم قبالة كولومبيا في كندا

Lebanon 24
15-09-2024 | 23:21
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بلغت قوته 6.5 درجة وقع قبالة ساحل مدينة بورت ماكنيل في إقليم كولومبيا البريطانية في كندا، أمس الأحد.

وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال في المحيط الهادئ على عمق 10 كيلومترات تحت قاع البحر.
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ولم يصدر المركز الوطني الأميركي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) أي تحذير بعد الزلزال. (سكاي نيوز)

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