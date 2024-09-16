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عربي-دولي

ألمانيا تفرض حظراً صامتاً على تسليح إسرائيل

Lebanon 24
16-09-2024 | 01:19
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كشف تقرير ألماني أن الحكومة الألمانية تفرض "حظراً صامتاً" على توريد الأسلحة لإسرائيل، مع تزايد الانتقادات الدولية لاستمرار الحرب على قطاع غزة، منذ السابع من شرين الأول الماضي.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن "ألمانيا تمارس حظراً هادئاً على تزويد إسرائيل بالأسلحة، وفي العام الماضي، طلبت الحكومة الإسرائيلية شراء آلاف قذائف للدبابات، إلى جانب طلبات الحصول على أسلحة إضافية، لكن ألمانيا لم تتخذ قراراً بعد بشأن البيع".
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وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية التي نقلت تقرير الصحيفة الألمانية، فإنه "بالنسبة لتل أبيب التي تقاتل حالياً على عدة جبهات ضد حماس وحزب الله، فإن شراء معدات عسكرية وأسلحة من الخارج له أهمية خاصة".
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