في بابوا غينيا الجديدة... مقتل 30 شخصا على الأقل في اشتباكات قبلية

أفادت وكالة "فرانس برس" بمقتل 30 شخصا على الأقل في اشتباكات قبلية بمناطق جبلية في بابوا غينيا الجديدة.





ونقلت الوكالة عن الشرطة المحلة أن "اشتباكات بحوادث تبادل إطلاق نار بين مئات من المحاربين القبليين في أسفرت عن مقتل 30 شخصا على الأقل في مناطق جبلية في بابوا غينيا الجديدة".

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واندلعت الاشتباكات بين القبائل المتنافسة في منطقة مدينة بورغيرا حيث يقع منجم كبير للذهب، في آب الماضي، وتحولت منذ ذلك الحين إلى "معارك عنيفة".

وقالت "فرانس برس" إنه تم إطلاق 300 رصاصة أمس الأحد، مضيفة أن قوات الأمن المحلية منحت صلاحيات الطوارئ لقمع العنف. (سكاي نيوز)