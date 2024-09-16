ميلانيا ترامب تتهم "أف بي آي" بانتهاك خصوصيتها

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وجهت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اتهامات لوكالة التحقيقات الفيدرالية "أف بي آي"، بانتهاك خصوصيتها وخصوصية عائلتها بعد اقتحام منزلهم في مار لاغو بولاية فلوريدا خلال عمليات البحث عن مستندات ووثائق سرية عام 2022.ونشرت ميلانيا على صفحتها بمنصة "إكس" أمس الأحد، مقطع فيديو يستعرض حقوق الأميركيين المكفولة في الدستور الأميركي، وأهمية حمياتها وعدم انتهاكها.وورد في مطلع الفيديو، أن "من حق المواطنين أن يأمنوا على أنفسهم وبيتوهم وأوراقهم وممتلكاتهم أمام عمليات التفتيش والتحري غير القانونية".وقالت ميلانيا، إن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزلها في مار لاغو كانت "تحذيراً لجميع الأميركيين".