بينهم نساء وأطفال.. شهداء في غارتين إسرائيليتين على غزة

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أدت غارتان إسرائيليتان إلى استشهاد 16 شخصا في قطاع غزة، بينهم 5 نساء و4 أطفال، وفق ما قال مسؤولون فلسطينيون.وسوت غارة شنت فجر اليوم الإثنين منزلا بالأرض في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، وأدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 10 أشخاص، بينهم 4 سيدات وطفلان.وأكد مستشفى العودة، الذي استقبل الجثامين، الحصيلة، وقال إن 13 شخصا آخرين أصيبوا.وتظهر سجلات المستشفى أن الشهداء من بينهم أم وطفلها و5 من أقربائها.وأسفرت غارة أخرى على منزل في مدينة غزة عن استشهاد 6 أشخاص، بينهم امرأة وطفلان، وفقا للدفاع المدني التابع لحركة حماس.تقول إسرائيل إنها تستهدف المسلحين فقط، وتتهم حماس والجماعات المسلحة الأخرى بتعريض المدنيين للخطر من خلال العمل في مناطق سكنية.ونادرا ما يعلق الجيش الإسرائيلي على الضربات الفردية، والتي غالبا ما تقتل النساء والأطفال.وقالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 41 ألف فلسطيني استشهدوا منذ أن أدى هجوم حماس في 7 تشرين الأول إلى اندلاع الحرب قبل عام تقريبا.(سكاي نيوز)