رئيس وزراء بريطانيا في "مأزق".. ما علاقة زوجته؟

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يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تحقيقا بشأن "خرق محتمل للقواعد" بعد أن دفع وحيد علي أحد المتبرعين من حزب العمال ثمن ملابس زوجته.وتظهر السجلات المالية لرئيس الوزراء على الموقع الإلكتروني لمجلس العموم أنه تلقى عدة تبرعات من علي تشمل نظارات وملابس عمل وإقامة.وقالت وسائل إعلام بريطانية إن ستارمر كشف عن هذه التبرعات لكن دون الإفصاح عن الملابس التي أُعطيت لزوجته.