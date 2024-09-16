الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أميركية فوق محافظة ذمار (فيديو)

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية اليمنية أنها تمكنت صباح اليوم الاثنين من إسقاط طائرة أميركية بدون طيار في أجواء محافظة ذمار، "بصاروخ أرض جو محلي الصنع".

وأعلن المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان أنه "ضمن معركة الفتح الموعود... نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أميركية نوع MQ_9 في أجواءِ محافظة ذمار حيث كانتِ الطائرة تنفذ مهام عدائية وقد تم إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع".





The Yemeni armed forces just shot down an American UAV over Dhamar Province in central Yemen.



It was most likely an MQ-9 Reaper. If confirmed, this would be the 10th UAV shot down by the Yemenis and the 3rd within a week.



Each MQ-9 Reaper costs over $30 million. pic.twitter.com/li8uFzYYgD — Warfare Analysis (@warfareanalysis) September 16, 2024 Advertisement

وأضاف: "تعد هذه الطائرة هي الثالثة خلال أسبوع والعاشرة من هذا النوع، والتي تتمكن دفاعاتنا الجوية من إسقاطها في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة"، مشددا على أن "هذه العمليات لن تتوقف إلا عند وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة". (روسيا اليوم)