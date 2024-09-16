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عربي-دولي

الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أميركية فوق محافظة ذمار (فيديو)

Lebanon 24
16-09-2024 | 03:58
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أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية اليمنية أنها تمكنت صباح اليوم الاثنين من إسقاط طائرة أميركية بدون طيار في أجواء محافظة ذمار، "بصاروخ أرض جو محلي الصنع".
 
وأعلن المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان أنه "ضمن معركة الفتح الموعود... نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أميركية نوع MQ_9 في أجواءِ محافظة ذمار حيث كانتِ الطائرة تنفذ مهام عدائية وقد تم إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع".

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وأضاف: "تعد هذه الطائرة هي الثالثة خلال أسبوع والعاشرة من هذا النوع، والتي تتمكن دفاعاتنا الجوية من إسقاطها في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة"، مشددا على أن "هذه العمليات لن تتوقف إلا عند وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة". (روسيا اليوم)

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