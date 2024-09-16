اجراءات صارمة.. كندا تزيد من القيود على المسؤولين الحكوميين الإيرانيين

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أعلنت الحكومة الكندية توسيع قيود دخول المسؤولين الإيرانيين إلى كندا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء "ردا مستمرا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".نُشر القانون الجديد يوم الأحد، 15 سبتمبر، على موقع وكالة خدمات الحدود والأمن العام الكندية.وبموجب هذا القانون، يخضع جميع الأشخاص الذين خدموا في الحكومة الإيرانية منذ 23 يونيو 2003 لإجراءات تنفيذية تشمل رفض طلبات التأشيرات أو الطرد من البلاد.ويُعتبر يوم 23 حزيران 2003 هو تاريخ اعتقال زهراء (زيبا) كاظمي، الصحافية الإيرانية-الكندية التي اعتُقلت في طهران وتوفيت أثناء الاستجواب.