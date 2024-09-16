الرئيس الإسرائيلي: محاولة اغتيال ترامب "عنف سياسي"

أدان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري ترامب ووصفاها بأنها عنف سياسي يشكل خطرا على الديمقراطية.



جاء ذلك فيما كتبه هرتسوغ على موقع X التواصل الاجتماعي حيث تابع: "شعرت بارتياح عميق عندما علمت أن الرئيس ترامب لم يصب بأذى في محاولة أخرى لاغتياله. يجب على جميع الأصوات والقادة من مختلف الأطياف السياسية أن يتحدوا لإدانة مثل هذا العنف السياسي المثير للقلق الذي يشكر خطرا واضحا وقائما على الديمقراطية".

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