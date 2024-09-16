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عربي-دولي

بـ"دروع متعفنة".. أميركا تخذل تايوان وتقرير يكشف

Lebanon 24
16-09-2024 | 04:11
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كشفت صحيفة "التلغراف" في تقرير لها أن الولايات المتحدة أرسلت معدات عسكرية "غير صالحة للاستعمال" إلى تايوان بما في ذلك ما وصفته الصحيفة بـ" الدروع المتعفنة والذخيرة منتهية الصلاحية".

وبحسب "التلغراف" فقد تعرضت المعدات لأضرار ناجمة عن المياه من تشرين الثاني 2023 إلى آذار 2024، حيث ظلت في ميناء الشحن الجوي لأكثر من 3 أشهر في انتظار النقل الجوي إلى تايوان.
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وقال موظفون في المعهد الأميركي في تايوان إن المعدات كانت "مبللة بالكامل ومليئة بالعفن".

وبحسب التقرير، قالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية إن تايوان تلقت 2.7 مليون طلقة ذخيرة.

وسمح قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023 للرئيس الأميركي بسحب ما يصل إلى مليار دولار من مخزون وزارة الدفاع الحالي لتقديم المساعدة العسكرية لتايوان.

في تموز من العام الماضي، وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على معدات وخدمات عسكرية بقيمة 345 مليون دولار لتقديم المساعدة إلى تايوان.

وأدى تسليم المعدات العسكرية المعيبة إلى تكاليف إضافية للسلطات التايوانية وأسابيع من تفريغ وتجفيف وجرد العناصر الرطبة والعفنة.

وخلص التقرير إلى أن "تسليم العناصر غير القادرة على أداء المهام يعيق قدرة وزارة الدفاع على تحقيق أهداف التعاون الأمني المحددة وقد يؤدي إلى فقدان ثقة الشركاء في الولايات المتحدة".

وقالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية لوسائل الإعلام المحلية إن الموضوع قيد المراجعة والمعالجة بشكل مشترك من قبل كل من تايوان والولايات المتحدة. (سكاي نيوز)

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