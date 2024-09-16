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"حماس" تكشف لأول مرة مكان يحيى السنوار

Lebanon 24
16-09-2024 | 04:16
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صرح القيادي في حركة حماس الفلسطينية، أسامة حمدان، أن رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار، "سيوجه رسالة مباشرة إلى الشعب الفلسطيني والعالم قريبا"، بحسب قوله.
وقال حمدان، في تصريحات صحفية، إن "يحيى السنوار، متواجد داخل فلسطين ولن يغادرها"، مؤكدًا أنه "مستعد للاستشهاد ألف مرة لأن كل ما يفعله هو لتحرير فلسطين".
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وأضاف أن "إسرائيل لا تضر الفلسطينيين وحدهم بل تضر المنطقة بأسرها"، متابعًا: "الحل المنطقي لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة يتمثل في عقد صفقة للتبادل بدلًا من الاستمرار في القتال".
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