بسبب الطقس.. بريطانيا تعاني نقصا حادا في مشروب كحولي شهير

أفادت تقارير إعلامية بأن بريطانيا على حافة نقص حاد في مشروب "البيرة أو الجعة" الكحولي، بعد أن حاصرتها الظروف الجوية السيئة.

ومن المتوقع أن تشهد المملكة المتحدة أحد أسوأ مواسم الحصاد على الإطلاق، بعد أن غمرت مياه الأمطار الأراضي الزراعية. ويقول المزارعون إنهم يعيشون كابوسا، فمحاصيل القمح ستنخفض هذا العام بنحو الخمس.

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ويخشى خبراء الصناعة من حدوث نقص في بيرة القمح والخبز والحبوب، والاعتماد المفرط على الواردات الأجنبية.

ومن المتوقع أن يبلغ حصاد القمح في المملكة المتحدة ما بين 10 إلى 12 مليون طن، بانخفاض 18 في المائة عن عام 2023. (روسيا اليوم)