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عربي-دولي
هل يستعدّ نتنياهو لإقالة غالانت.. ومن سيحلّ مكانه؟
Lebanon 24
16-09-2024
|
06:50
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستعدّ لإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت خلال وقت قصير، مشيرة إلى الوزير ورئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر مرشح لخلافته.
وحسب الوسائل الإعلامية الإسرائيلية فإن محادثات تجري بين ساعر ونتنياهو بشأن انضمامه للحكومة، كوزير للدفاع أو الخارجية، مشيرة إلى أن الخيار الأول أكثر ترجيحا.
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وقال مسؤول سياسي كبير إنه "بينما يجري شعب نتنياهو مفاوضات متقدمة مع جدعون ساعر يشارك غالانت في مناقشة أمنية في مكتب رئيس الوزراء".
ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر في حزب "الليكود" إشاراتها إلى أن "الشيء الوحيد الذي يفصل ساعر عن الانضمام إلى الحكومة هو قرار نتنياهو بإقالة غالانت، وهو القرار الذي لم يتخذه بعد بشكل نهائي على الرغم من أن العلاقة بينهما غامضة".
وقالت "معاريف" إن نتنياهو متردد الآن في إقالة غالانت، موضحة أن الليكود والحكومة يريدان ضم ساعر من أجل توسيع الائتلاف، وأيضا على أساس أن نقل غالانت سيحل مشكلة التجنيد مع اليهود المتشددين.
وتعليقا على هذه المعلومات، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "منذ أشهر عديدة وأنا أدعو رئيس الوزراء نتنياهو إلى إقالة غالانت، وحان الوقت للقيام بذلك على الفور".
وأضاف أنه "يجب اتخاذ قرار في الشمال وغالانت ليس الرجل المناسب".
في المقابل، نفى مكتب نتنياهو التفاوض مع جدعون ساعر بشأن ضمّه للحكومة. (روسيا اليوم)
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