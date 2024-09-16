حالة من الهلع والخوف... اب عذّب طفلته حتّى الموت وقام بتعليق جثتها

Advertisement

أقدم مواطن يمني على قتل ابنته البالغة من العمر 10 سنوات بعد تعذيبها بشدة، في منطقة المشوشي في يافع، في محافظة لحج.‎وذكرت مصادر أن الأب الذي يعاني من إدمان الكحول قام بضرب وتعذيب ابنته بشكل وحشي، مما أدى إلى وفاتها.‎يشار إلى أن الطفلة كانت قد اشتكت لمدير مدرستها الخميس الماضي عن تعرضها للضرب من قبل والدها، إلا أن الشكوى لم تجد أي استجابة، وبعد عودتها إلى المنزل، استمر الأب في تعذيبها حتى فارقت الحياة، وحاول إخفاء جريمته بتعليق جثة ابنته، لكن شقيقها الصغير كشف الحقيقة.‎وأثارت الجريمة حالة من الهلع والخوف في المنطقة، وطالب الأهالي بضبط الجاني ومعاقبته ليكون عبرة لغيره.