Advertisement

عربي-دولي

حالة من الهلع والخوف... اب عذّب طفلته حتّى الموت وقام بتعليق جثتها

Lebanon 24
16-09-2024 | 08:17
A-
A+
Doc-P-1247327-638620967531544953.jpg
Doc-P-1247327-638620967531544953.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم مواطن يمني على قتل ابنته البالغة من العمر 10 سنوات بعد تعذيبها بشدة، في منطقة المشوشي في يافع، في محافظة لحج.

‎وذكرت مصادر أن الأب الذي يعاني من إدمان الكحول قام بضرب وتعذيب ابنته بشكل وحشي، مما أدى إلى وفاتها.
Advertisement

‎يشار إلى أن الطفلة كانت قد اشتكت لمدير مدرستها الخميس الماضي عن تعرضها للضرب من قبل والدها، إلا أن الشكوى لم تجد أي استجابة، وبعد عودتها إلى المنزل، استمر الأب في تعذيبها حتى فارقت الحياة، وحاول إخفاء جريمته بتعليق جثة ابنته، لكن شقيقها الصغير كشف الحقيقة.

‎وأثارت الجريمة حالة من الهلع والخوف في المنطقة، وطالب الأهالي بضبط الجاني ومعاقبته ليكون عبرة لغيره.
 
 
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:42 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:02 | 2024-09-16
14:57 | 2024-09-16
14:19 | 2024-09-16
14:07 | 2024-09-16
14:00 | 2024-09-16
14:00 | 2024-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24