Advertisement

عربي-دولي

بزشكيان: لم ننقل أيّ صواريخ فرط صوتية إلى اليمن

Lebanon 24
16-09-2024 | 09:46
A-
A+
Doc-P-1247354-638621021580824914.png
Doc-P-1247354-638621021580824914.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مزاعم نقل إيران أسلحة فرط صوتية إلى حركة "أنصار الله" في اليمن.

وقال بزشكيان: "لم تنقل إيران أي صواريخ فرط صوتية أطلقها اليمنيون على الأراضي الإسرائيلية. إيران واليمن لديهما وجهة النظر عينها في ما يخص إسرائيل، وبالطبع لدينا قوة صاروخية، لكن لدى اليمنيين أنفسهم تقنياتهم الخاصة". (روسيا اليوم)
Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:42 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:02 | 2024-09-16
14:57 | 2024-09-16
14:19 | 2024-09-16
14:07 | 2024-09-16
14:00 | 2024-09-16
14:00 | 2024-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24