بزشكيان: لم ننقل أيّ صواريخ فرط صوتية إلى اليمن

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نفى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مزاعم نقل إيران أسلحة فرط صوتية إلى حركة "أنصار الله" في اليمن.وقال بزشكيان: "لم تنقل إيران أي صواريخ فرط صوتية أطلقها اليمنيون على الأراضي الإسرائيلية. إيران واليمن لديهما وجهة النظر عينها في ما يخص إسرائيل، وبالطبع لدينا قوة صاروخية، لكن لدى اليمنيين أنفسهم تقنياتهم الخاصة". (روسيا اليوم)