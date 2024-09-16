اليابان تُلغي إطلاق قمر صناعي للاستطلاع

أعلنت مؤسسة Mitsubishi Heavy Industries اليابانية عن إلغاء إطلاق القمر الصناعي Radar-8 الحكومي للاستطلاع بسبب الرياح القوية.



ويذكر أنه كان من المفترض إطلاق القمر الصناعي Radar-8 إلى الفضاء باستخدام صاروخ النقل الثقيل Н-2А. (روسيا اليوم)

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