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اليابان تُلغي إطلاق قمر صناعي للاستطلاع

Lebanon 24
16-09-2024 | 10:01
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أعلنت مؤسسة Mitsubishi Heavy Industries اليابانية عن إلغاء إطلاق القمر الصناعي Radar-8 الحكومي للاستطلاع بسبب الرياح القوية.

ويذكر أنه كان من المفترض إطلاق القمر الصناعي Radar-8 إلى الفضاء باستخدام صاروخ النقل الثقيل Н-2А. (روسيا اليوم)
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