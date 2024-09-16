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عربي-دولي

ما حقيقة تعدّي شرطيّ مصريّ على سيّدة في المترو؟

Lebanon 24
16-09-2024 | 10:18
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بعد تداول وانتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل العربة المخصصة للسيدات في مترو مصر، وزعمت صفحات التواصل بتعدي أحد أفراد الشرطة على سيّدة داخل العربة، أصدرت وزارة الداخلية المصرية اليوم الاثنين بيانا رسميا يوضح حقيقة الأمر.
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وقالت الداخلية في بيانها إن الفيديو المتداول قديم، ويعود إلى عام 2017. (العربية)
 
 
 

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