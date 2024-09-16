رسالة من السنوار إلى إسرائيل والعرب.. هذا ما جاء فيها

كشف قائد "أنصار الله (الحوثيون) اليمنية، عبد الملك الحوثي، عن تلقيه رسالة خاصة من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار.

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وقال السنوار في رسالته: "يسعدني أن أكتب لكم هذه الرسالة في ذكرى المولد النبوي ونحن نخوض سويا معركة طوفان الأقصى المباركة، طوفان الأقصى وجه ضربة قوية للمشروع الصهيوني في المنطقة بشكل عام".وأضاف: "يسعدني أن أشكركم على العاطفة الصادقة والمشاعر الفياضة والإرادة الصلبة التي رأيناها منكم في معركة طوفان الأقصى".وقال السنوار معلقا على قصف تل أبيب بصاروخ فرط صوتي يمني: "لقد استيقظت فلسطين على خبر عمليتكم ضمن المرحلة الخامسة من مراحل مشاركتكم في معركة طوفان الأقصى، أبارك لكم نجاحكم بوصول صواريخكم إلى عمق كيان العدو متجاوزة كل طبقات ومنظومات الدفاع والاعتراض".وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس":"عمليتكم في عمق الكيان تعيد وَهَجَ معركة طوفان الأقصى وتأثيرها على قلب "تل أبيب" من جديد.. عمليتكم النوعية أرسلت رسالة للعدو عنوانها أن خطط الاحتواء والتحييد قد فشلت وأن تأثير جبهات الإسناد يأخذ منحى أكثر فعالية وتأثيرا".وتابع السنوار: "أبطال الجيش اليمني العزيز أبدعوا في تطوير قدراتهم العسكرية حتى وصلت إلى عمق الكيان الغاصب، أبرق بالتحية للشعب اليمني العظيم الذي ما فتئ عبر تاريخه عن نصرة شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، ولا تزال ميادين اليمن العزيز تشهد على موقف الشعب اليمني من قضية فلسطين أسبوعياً منذ بدأت معركة طوفان الأقصى".وأضاف: "يعيش شعبنا في قطاع غزة بين حالة المعاناة من العدوان والحصار وحالة المقاومة الباسلة التي تقودها كتائب القسام" مشددا على أن "القسام خاضت هجوم 7 تشرين الأول باقتدار قل نظيره وتخوض معركة دفاعية على مدار عام كامل أرهقت العدو وأثخنت فيه".وأكد قائد حركة "حماس": "أطمئنكم بأن المقاومة بخير وأن ما يعلنه العدو محض أكاذيب وحرب نفسية، أعددنا أنفسنا لخوض معركة استنزاف طويلة تكسر إرادة العدو السياسية كما كسر طوفان الأقصى إرادته العسكرية، تضافر جهودنا معكم ومع إخواننا في المقاومة الباسلة في لبنان، والمقاومة الإسلامية في العراق سيكسر هذا العدو وسيلحق به الهزيمة". (روسيا اليوم)