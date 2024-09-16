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عربي-دولي

بوتين يعزز قوام الجيش الروسي بـ180 ألف فرد جديد

Lebanon 24
16-09-2024 | 10:40
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بزيادة عدد الجنود في الجيش بنحو 180 ألف جندي، ليتجاوز عدد أفراد القوات المسلحة مليونين و389 ألفا، بين مدنيين متعاقدين وعسكريين.
وبموجب المرسوم الذي وقعه بوتين ونشره "نظام معلومات قانون الدولة الروسي"، الاثنين، تم تحديد عدد أفراد الجيش بمليونين و389 ألفا و130 فردا، بينهم مليون و500 ألف عسكري.
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ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من كانون الأول المقبل.
(الأناضول)
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