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عربي-دولي

بيسكوف عن مُحاولة إغتيال ترامب: اللعب بالنار له عواقبه

Lebanon 24
16-09-2024 | 10:32
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علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على محاولة اغتيال المرشح الرئاسي دونالد ترامب الثانية، مشيرا إلى توتر الوضع السياسي خلال الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية: "نراقب عن كثب التقارير الصادرة من الولايات المتحدة، ونرى مدى توتر الوضع هناك، بما في ذلك بين المتنافسين السياسيين.. الصراع السياسي متوتر.. يتم استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب، ونحن نراقب هذا عن كثب".
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وحول سؤال الصحفيين عن مدى تأثير محاولة اغتيال ترامب على الانتخابات الرئاسية وخطر زعزعة استقرار الوضع في البلاد عشية الحملة الانتخابية، أجاب بيسكوف: "نحن نراقب هذا عن كثب، لكن لم ولن نتدخل في هذا ليس من شأننا".

أما في ما يتعلق بعلاقة المشتبه به في اغتيال ترامب وموضوع أوكرانيا، قال بيسكوف: "العلاقة بين المشتبه به في محاولة قتل المرشح الرئاسي دونالد ترامب وأوكرانيا هي مصدر قلق لواشنطن وليس لموسكو.. لسنا نحن من يحتاج إلى التفكير بهذا، بل االاستخبارات الأميركية.. على أية حال، اللعب بالنار له عواقبه، لذا، أولا وقبل كل شيء، ينبغي أن يكون هذا مصدر قلق كبير للاستخبارات الاميركية". (روسيا اليوم)
 
 
 
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