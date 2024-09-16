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عربي-دولي

بعد محاولة اغتياله الثانية.. ترامب يلقي باللوم على بايدن وهاريس

Lebanon 24
16-09-2024 | 11:17
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بعد محاولة اغتياله للمرة الثانية أمس الأحد، ألقى المرشح الجمهوري للانتخابات الأميركية دونالد ترامب باللوم، على خطاب منافسته الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس الحالي جو بايدن.

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز": "خطاب بايدن وهاريس هو السبب في إطلاق النار عليّ"، معتبراً أن "منفذ محاولة الاغتيال تصرف بناء على الخطاب الديمقراطي التحريضي".
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كما قال ترامب لـ"فوكس نيوز": "أنا سأنقذ البلاد.. وبايدن وهاريس يدمرانها من الداخل والخارج".

يأتي هذا بينما قال مراسل شبكة "سي. إن. إن" في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن رايان روث، المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب، دخل قاعة محكمة اتحادية في ويست بانك بالم بيتش بولاية فلوريدا اليوم الاثنين.

وقال المراسل إن روث كان يرتدي زي السجن الداكن وكان مكبلاً بالأصفاد في يديه وقدميه.

وكان قد تم توقيف مسلّح الأحد في ملعب ترامب. وأكد جهاز الخدمة السرية بأن واحداً أو أكثر من عملائه "فتحوا النار على مسلح" رصد على تخوم ملعب الغولف الخاص بترامب، وعُثر معه على "بندقية من طراز "إيه كيه 47" مع منظار بالإضافة إلى كاميرا فيديو من نوع "غوبرو".

وأكد مكتب التحقيقات الاتحادي بأنه "يحقق في ما يبدو أنها محاولة اغتيال للرئيس السابق ترامب".

وعرّفت وسائل إعلام أميركية عن هوية المشتبه به بأنه راين ويسلي روث (58 عاماً)، الذي عبّر عن دعمه لأوكرانيا وسبق للشرطة أن أوقفته. (العربية)
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