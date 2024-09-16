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لابيد لهوكشتاين: الأسرى لا ينتظرون!

Lebanon 24
16-09-2024 | 11:50
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 زار المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إسرائيل، حيث التقى عدداً من المسؤولين لمناقشة تطورات الحرب في غزة والجبهة الشمالية.
 
وفي هذا السياق، صرّح يائير لابيد، رئيس المعارضة الإسرائيلية، عقب لقائه مع مستشار الأمن القومي الأميركي، أن "جبهات الحرب يمكنها الانتظار، لكن الأسرى في غزة لا ينتظرون".
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وأكد لابيد ضرورة التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، معتبرًا أن هذه القضية تمثل أولوية قصوى لإسرائيل.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات على الجبهة الشمالية بين إسرائيل وحزب الله، إضافة إلى استمرار العمليات العسكرية في غزة، حيث تحاول الجهود الدبلوماسية التوصل إلى حلول للحد من التصعيد وضمان الإفراج عن الأسرى.
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