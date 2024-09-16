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مكبل بالأصفاد بيديه وقدميه لكنه يبتسم.. المشتبه به بمحاولة اغتيال ترامب الثانية يمثل أمام المحكمة

Lebanon 24
16-09-2024 | 12:01
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مثل رايان روث المشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمام محكمة فيدرالية في ويست بانك بالم بيتش بولاية فلوريدا، وفق ما أفادت قناة "سي إن إن".
وابتسم رايان وهو مقيد ويرتدي بذلة زرقاء بينما كان يتحدث مع محاميه ويراجع الوثائق قبل ظهوره الأولي، وكان روث مكبلاً بالأصفاد في يديه وقدميه.
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ووجِّهت لروث تهمتي حيازة سلاح في شكل غير قانوني وحيازة سلاح تم محو رقمه التسلسلي.

وروث (58 عاما)، هو أميركي موال لأوكرانيا في الحرب مع روسيا اعتقل الأحد، خلال مثوله للمرة الأولى أمام قاض اتحادي في فلوريدا.

ووقعت الحادثة بعد ظهر يوم الأحد، خلال تواجد ترامب في ناد للغولف بولاية فلوريدا، اذ تعرض إلى محاولة اغتيال من قبل أحد الأشخاص وتم توقيفه "كمشتبه فيه".

وقالت السلطات إن أحد العملاء أطلق النار، وأسقط  البندقية وفر في سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، تاركاً السلاح الناري خلفه مع حقيبتي ظهر ومنظار يستخدم للتصويب وكاميرا "غوبرو".

وتم إيقاف روث في وقت لاحق من قبل قوات إنفاذ القانون في مقاطعة مجاورة. (وكالات)
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